شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى أمام "خارجية النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، للإطلاع على المخرجات والتوصيات التي صدرت بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في COP27 بشرم الشيخ.

وكانت منظمات دولية ونواب عن 60 دولة ورؤساء برلمانيات، أشادوا بتنظيم مصر لقمة التغيرات المناخية كوب 27، حسبما أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وقال كريم درويش،: "خلال اجتماع البرلماني الدولي الذى تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، أشاد نواب عن 60 دولة و9 منظمات دولية بتنظيم مصر كوب 27".

وأشار درويش إلى أن اجتماع البرلمان الدولي أقيم بحضور شخصيات عربية ودولية علي رأسها دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء البرلمانات، أبرزهم السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي وآخرون، بالإضافة إلي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء".

وأضاف "درويش":" كان هناك إجماع من جميع الوفود على الإشادة بتنظيم مصر لقمة التغيرات المناخية كوب 27 وحسن الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب المصري"، مضيفا: "الجميع أكدوا أن هذا المؤتمر كان متميزا جدا من حيث التنظيم".

وأوضح أن هناك إشادة أيضا بالاجتماع الخاص بالبرلمانيين ومن أبرز الشخصيات التي أشادت به كرستين آدم المديرة القانونية والتشريعية باتفاقية الأمم المتحدة، كما أشادت أيضا بتنظيم مصر لقمة المناخ، موضحا أن اجتماع البرلمان الدولي كان له مخرجات خاصة حول العمل في مجال التغير المناخي" مضيرا إلي أن جلسات الاجتماع البرلماني الدولي شهدت نقاشات مُكثفة بين البرلمانيين والخبراء من أنحاء العالم حول سبل تفعيل وحشد الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ، كما ناقش الروابط الأساسية بين العمل المُناخى والتنمية المُستدامة من خلال استعراض التحديات الإنمائية الخاصة بالأمن الغذائي والنزاعات والنزوح وعلاقتها بتغير المُناخ".