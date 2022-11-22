اليوم.. السعودية بمواجهة الارجنتين وتونس تلاعب الدنمارك بمونديال قطر

تجرى اليوم اربع مباريات في ثالث ايام مونديال قطر 2022 حيث تجمع المباراة الاولى منتخب الارجنتين بنظيره السعودي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل.

محمد يوسف

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