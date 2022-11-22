اخبار العالم

اليوم.. السعودية بمواجهة الارجنتين وتونس تلاعب الدنمارك بمونديال قطر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اليوم.. بمواجهة الارجنتين وتونس تلاعب الدنمارك بمونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438863-638046944008855849.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-11-22 | 07:10

اليوم.. السعودية بمواجهة الارجنتين وتونس تلاعب الدنمارك بمونديال قطر

408 مشاهدة

الخليج 365 –

تجرى اليوم اربع مباريات في ثالث ايام مونديال قطر 2022 حيث تجمع المباراة الاولى منتخب الارجنتين بنظيره السعودي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا