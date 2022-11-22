انت الان تتابع خبر اليوم.. السعودية بمواجهة الارجنتين وتونس تلاعب الدنمارك بمونديال قطر والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-11-22 | 07:10
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الخليج 365 – رياضة
تجرى اليوم اربع مباريات في ثالث ايام مونديال قطر 2022 حيث تجمع المباراة الاولى منتخب الارجنتين بنظيره السعودي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل.