انت الان تتابع خبر بعد سلسلة حرائق.. حكومة اقليم كردستان تقرر ايقاف العمل بنظام الغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365: "تقرر ايقاف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال".

وبحسب البيان، وجه بارزاني "بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف بشأن حريق دهوك".



وقبل قليل، قال وزير الصحة، سامان برزنجي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحريق الذي نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك تسبب بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين".