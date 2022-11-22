انت الان تتابع خبر بينها وفاة 4 أشخاص.. صحة كردستان تعلن الحصيلة النهائية لحريق دهوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الصحة، سامان برزنجي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الحريق الذي نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك تسبب بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين".

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق، بإصابة 10 أشخاص بانفجار جراء تسرب للغاز داخل اقسام داخلية في محافظة دهوك.

