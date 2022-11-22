شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تفتح ملف تبطين الترع ومغالاة حق الانتفاع خلال اجتماعها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن القطاع الزراعى بداية من التبطين والسياسة الزراعية ومقابل الانتفاع.

حيث تناقش طلبات الإحاطة بشأن:

تهالك قناطر إدفينا الواقعة على مصب نهر النيل لفرع رشيد نظراً لتوقف أعمال الصيانة الدورية اللازمة فضلاً عن إغلاق الطريق أعلى جسر القناطر أمام الحركة المرورية نظراً لتدهور حالته مما أثر بالسلب على انتقال سكان مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

عدم البدء في أعمال تبطين الترع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ رغم إدراجها ضمن المرحلة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

عدم تركيب العدادات والطلمبات الخاصة بالمساقى التي يتم تنفيذها على ترعة جزيرة الجامع بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

معاناة المواطنين بنجع السلام ونجع 6 أكتوبر ونجع خطاب بمحافظة الإسكندرية من المغالاة في قيمة مقابل حق الانتفاع للأراضي ذات الصلة بالموارد المائية والري.

المطالبة بتغطية نحو 1.35 كيلو متر ترعة البلد الواقعة في الجهة البحرية منية سمنود أجا محافظة الدقهلية وتغطية 1.35 كيلو متر من ترعة جنابية نوسا الواقعة في الجهة القبلية بالطريق لإنشاء محور مروري.

المطالبة باستكمال تغطية الجزء المار من ترعتي (الخشاشنة – السادات) داخل الكتلة السكنية بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حفاظا على حياة وصحة المواطنين ولإنشاء محور مروري.

المطالبة بتغطية ترعة أم الشوك في المسافة من قرية بنى عامر إلى كفر حمودة أرناؤط بمركز الزقازيق محافظة الشرقية حفاظًا على المجرى المائي وصحة المواطنين.

عدم تغطية مسافة 15 متراً من ترعة الجمال محافظة الشرقية رغم أدراجها ضمن برنامج التغطيات.

إعادة النظر في المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2017 في شأن ضوابط تغطية المجاري المائية.

عدم صيانة وإحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرى (فرنسيس، الهوارى، كفر الحمام، بنى شبل، بهنباى، كفر الجراية، عزبة عثمان شكري بمحافظة الشرقية) لخطورتها على حياة المواطنين.