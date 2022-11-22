شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث تدبير الموارد المالية لتطوير مراكز الشباب بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تدبير الموارد المالية لتطوير مركز شباب أبو تشت بمحافظة قنا، وتطوير مراكز الشباب في بولاق الدكرور وزيادة قدرتها الاستيعابية، إقامة نادي اجتماعي وحمام سباحة بمركز شباب صا الحجر بمركز شباب صالحجر التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية.

جدير بالذكر أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث تتضمن استئناف، بحث مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، وذلك عملاً بحكم المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وكذلك مناقشة قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة. (مُحال إلى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول)، وتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.مشروع قانون مقدم من النائبة آية مدني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .