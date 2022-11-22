شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تضامن النواب" تعقد رابع جلسات عن قضية الوعى بحضور وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات الاستماع عن قضية الوعي للمساهمة في رفع الوعى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وكان رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أكد أن القضية الأكثر أهمية هى قضية الوعى، مضيفا: "فى الجلستين السابقتين تحدثنا عن محاور عديدة للوعى وهى الوعى التخطيطى والشبابى والتموينى والتأمينى والاجتماعى والدينى، و الوعى ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان، وهو المحور الأهم والأخطر فى قضايا الوعى، وبدونه نفقد كل المحاور، بل نفقد كل شئ، نفقد الغالى والنفيس، بل نفقد أعز ما نملك، نفقد الوطن، ومن يفقد الوطن يفقد ماضيه وحاضره ومستقبله وأمنه، ومن يفقد الأمن يفقد الصحة والتعليم بل يفقد الكنيسة والمسجد ويفقد نفسه".