شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تنجو من "كارثة نووية".. واتهامات أمريكية جديدة إلى روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، نجاة أوكرانيا من كارثة نووية إثر تعرض "زابوريجيا" أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لقصف.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع قرابة 12 انفجارا قرب المحطة، الخاضعة لسيطرة روسيا منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، وألحقت أضرارا بمبنى للنفايات المشعة.

وحول الهجوم، قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، إن من أطلق القذائف على المحطة يقامر بالكثير من الأرواح.

وأضاف، في بيان: "لقد حالفنا الحظ لعدم وقوع حادث نووي، لكنه في المرة المقبلة قد لا يحالفنا، ونحن نتحدث عن عدة أمتار وليس كيلومترات".

وخلال تفقد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموقع، اكتشفوا أضرارا واسعة النطاق، لكن دون المساس بالأنظمة الأساسية للمحطة، والمعدات الرئيسية، مؤكدين أنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة أو الأمن النووي.

وأثار قصف زابوريجيا المتكرر مخاوف وقوع كارثة خطيرة في أوكرانيا التي عانت من أسوأ حادث نووي بالعالم، وهو انفجار محطة تشرنوبيل عام 1986.

يأتي هذا فيما اتهمت مسؤولة أمريكية رفيعة، روسيا بـ "ارتكاب جرائم حرب ممنهجة".

وقالت بيث فان شاك، المكلّفة بشؤون العدالة الجنائية الدولية في الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية: "لدينا أدلة كثيرة متراكمة على ارتكاب روسيا لجرائم حرب ممنهجة في جميع المناطق التي انتشرت فيها القوات الروسية بأوكرانيا".

وحول بإنشاء محكمة خاصة تطالب بها أوكرانيا، تحدّثت الدبلوماسية الأمريكية عن نقاشات مستمرة خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنّها أشارت إلى أنّ واشنطن تفضّل المؤسسات القائمة للمحاكمة عن أي جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية مرتكبة في أوكرانيا.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الحرب في أوكرانيا بعيد بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/فبراير.

وبدعم من الوكالة القضائية الأوروبية، شكّلت بولندا وليتوانيا وأوكرانيا "يوروجسات"، فريق تحقيق أوروبي مشترك بجرائم يشتبه بارتكابها على أراضي أوكرانيا.

وبشأن مقاطع فيديو تقول موسكو إنّها تثبت أنّ كييف أعدمت جنودا روسًا، شدّدت الدبلوماسية الأمريكية على أنّ قوانين الحرب تنطبق على كل الأطراف.