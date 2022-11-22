شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسط "فيتو" روسي- صيني.. مجلس الأمن يدين صواريخ كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فشل مجلس الأمن في إصدار بيان رسمي حول تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، إثر اعتراض روسيا والصين، لكن أعضاء بالمجلس أدانوا التجارب.

14 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند، أدانت "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية، الجمعة الماضي، صاروخا سقط على بعد نحو مئتي كيلومتر من الساحل الياباني.

هذه التجربة كانت الأحدث لكوريا الشمالية التي تمتلك قدرات نووية، وتعلقت بصاروخ باليستي عابر للقارات قادر مبدئيا على بلوغ الأراضي القارية للولايات المتحدة.

وجاء في بيان مشترك لهذه الدول في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن حول الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية، يشكل هذا الأمر تصعيدا خطيرا وتهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين.

وأطلقت كوريا الشمالية في عام 2022 أكبر عدد من الصواريخ مقارنة مع أي عام سابق. وفي الشهر الجاري، يعتقد أنها أطلقت 30 صاروخا بينها قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وفق فرانس برس.

ومنذ 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي نحو 12 قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية على خلفية أنشطتها النووية والصاروخية.

وقبل أيام، اتّهمت واشنطن، بكين وموسكو بحماية كوريا الشمالية وتجنيبها مزيدا من العقوبات.

فيما قال دبلوماسي غربي لوكالة "فرانس برس" إن الصين وروسيا اختارتا عدم توقيع البيان الصادر اليوم، ويدين التجارب الكورية الشمالية.

في مايو/أيار، استخدمت الصين وروسيا حق الفيتو لعرقلة مسار كانت تقوده الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجارب صاروخية سابقة.