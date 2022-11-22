شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبات بشأن تطوير نفق شبرا وإنشاء مكتب بريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب محمد الحسيني - وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقار الملاصق لمدرسة العائلة المقدسة – بحي حلوان – محافظة القاهرة، والصادر له قرار إزالة برقم (62) سنة 1987، وذلك حفاظاَ على أرواح أبنائنا الطلاب.

وأوضح النائب أحمد مقلد، مقدم طلب الإحاطة، أنه في عام 1987 صدر قرار إزالة لأحد العقارات الملاصقة لسور مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، ولكن لم يتم تنفيذ قرار الإزالة حتى الآن، مما يمثل خطر داهم على حياة الطلاب بالمدرسة.

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن العقارات الملاصقة لمدرسة العائلة المقدسة بحي حلوان أرقام (34، 34أ، 34ب) بشارع محمد سيد أحمد ناصية شارع أحمد انسى بحلوان هي عقارات مدرجة بسجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وصدرت قرارات أرقام (2) لسنة 2010، والقرار رقم (3) لسنة 2022، والقرار رقم (4) لسنة 2022 بالهدم الجزئي للعقار رقم (34)، وتم تحرير محاضر لعدم تنفيذ قرارات الازالة للعقارات الثلاثة المشار اليها.

وأضافت أنه تم العرض على اللجنة الدائمة للطراز المعماري المتميز وانتهت بالرأي إلى ضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات المختصة، وذلك لإزالة غرف السطح وترميم العقار تحت إشراف استشاري معتمد، مع اتخاذ الإجراءات وفقاً لما ورد بالمواد ارقام 7، 8، 9، 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006، وتم إعداد مذكرة للعرض على محافظ القاهرة لترميم العقارات المشار إليها، وقد وافق، وأحيل الموضوع إلى مديرية الإسكان بالمحافظة لاتخاذ اللازم حيال التنسيق مع أحد المهندسين الاستشاريين المعتمدين والمختصين في مجال العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، والمنتهي إلى أن المحافظة ستقوم بسداد قيمة الأعمال وفقاً للقواعد والضوابط المقررة قانوناً.

وأشار الدكتور ممدوح محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن مدرسة العائلة المقدسة بحلوان تابعة لإدارة التعليم الخاص، وقد تم مخاطبة محافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى سقوط أي أجزاء من العقارات داخل المدرسة حرصاً على حياة الطلبة.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الرحمن راضي، الأول: بشأن سوء حالة نفق شبرا – محافظة القاهرة، والثاني: بشأن عدم قيام الهيئة القومية للبريد باستلام المكان المخصص بقصر عمر طوسون ومساحته 200م لإنشاء مكتب بريد لتقديم الخدمات للمواطنين بحي روض الفرج – محافظة القاهرة، وذلك في ظل نقص إمكانيات وخدمات البريد بالحي.

وأوضح النائب محمد راضي، أنه توجد قطعة أرض بمحيط قصر عمر طوسون ومساحته 200م، غير مستغلة، وبناء عليه تقدم بطلب لهيئة البريد بشأن الموافقة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة لإنشاء مكتب بريد لتقديم الخدمات للمواطنين بحي روض الفرج – محافظة القاهرة، وذلك في ظل نقص إمكانيات وخدمات البريد بالحي، وبناء عليه قامت هيئة البريد بإجراء معاينة لقطعة الأرض، ومخاطبة محافظة القاهرة بشأن تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مكتب بريد، فضلا عن تحديد آلية القيمة الايجارية، كما تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار لاستبيان القيمة الآثرية لهذه الأرض، وجاء رد الهيئة بأن قطعة الأرض المذكورة ليس لها قيمة أثرية ويمكن إنشاء مكتب بريد، وعلى الرغم من ذلك لم تقم محافظة القاهرة بإتمام كافة الإجراءات والتصاريح المطلوبة لصالح الهيئة القومية للبريد للبدء في انشاء المكتب.

وقال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن النائب تقدم بطلب لمحافظ القاهرة في هذا الشأن، وتمت الموافقة من حيث المبدأ، كما تم أخذ موافقة هيئة الآثار، وسوف يتم عقد اجتماع تنسيقي بمقر ديوان عام محافظة القاهرة وبحضور كافة الجهات المعنية والنائب مقدم طلب الإحاطة، لإنهاء إجراءات التعاقد وإصدار كافة التصاريح المطلوبة.

وبالنسبة لطلب الإحاطة الثاني، قال النائب محمد راضي، إن نفق شبرا يربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، حيث أدت الكثافة المرورية ومياه الامطار إلى تهالك طبقات الاسفلت، وبناء عليه قامت مديرية الطرق والكباري بمحافظة القاهرة برصف جزء من النفق ولم يتم استكمال رصف باقي النفق، علماً بأن النفق يتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة المرورية خلال موسم الأمطار نتيجة وجود مشاكل في بلاعات الصرف الصحي.

وأشار ممثل مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، إلى أنه سبق وأن قامت مديرية الطرق والنقل في حينه بتطوير النفق واستلامه نهائياً في عام 2016، وبالنسبة لمياه الأمطار والمياه الجوفية تعد ظاهرة طبيعية تحدث بصفة مستمرة، ويستمر لمدة ثلاث أشهر كل عام تقريباً، حيث يتم عمل صيانة كل عام لطبقة الأسفلت المتهالكة، كما تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن زيادة عدد بلاعات الصرف الصحي داخل النفق، كما تقوم إدارة الانفاق بمديرية الطرق والنقل بأعمال التطهير للجريلات مرتان أسبوعياً، وقد قام حي الأزبكية برصف ومعالجة الاسفلت في الأجزاء التالفة والحفر وعمل مرمات أسفلت وإصلاح بعض الجريليات.