21 نوفمبر , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). أعلن الادّعاء العام الأوكراني الاثنين عثوره على أربعة «مواقع تعذيب» كانت تستخدمها القوات الروسية خلال احتلالها لمدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا والتي استعادتها قوات كييف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. وكتب الادعاء الأوكراني على تلغرام «في خيرسون، يواصل المدّعون تحديد الجرائم التي ارتكبتها روسيا: تمّ العثور على أربعة مواقع تعذيب في أربعة مبانٍ».

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن العثور على أربعة «مواقع تعذيب» في خيرسون بعد انسحاب الروس منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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