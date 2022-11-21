مركز حقوقي يطالب بالتحقيق بوفاة شاب في سجون البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - طالب مركز العراق لحقوق الإنسان، بالتحقيق في وفاة شاب في سجون محافظة البصرة.

وقال المركز في بيان، "نطالب بالتحقيق الفوري لحادثة وفاة السجين مهدي الحلفي واعلان نتائجها أمام الرأي العام دون التسويف ووفق توقيتات زمنية محددة".

كما طالب المركز بـ"بفتح السجون لمنظمات حقوق الإنسان وتسهيل مهمتها الإنسانية والتي غايتها دعم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في العراق والبصرة بشكل خاص".

وتابع "كذلك على الفرق التفتيشية من قبل رئيس الوزراء ووزارة الداخلية تكثيف زيارتهم وفتح ملفات التحقيق السابقة والحالية من أجل زرع الثقة والموضوعية أمام المجتمع".