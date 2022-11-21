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مونديال قطر.. التعادل يحسم لقاء الولايات المتحدة وويلز

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-21 | 22:00

مونديال قطر.. التعادل يحسم لقاء الولايات المتحدة وويلز

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خطف المنتخب الويلزي تعادلا ثمينا من أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما الاثنين، باستاد احمد بن علي المونديالي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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