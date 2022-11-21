انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. التعادل يحسم لقاء الولايات المتحدة وويلز والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-11-21 | 22:00
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خطف المنتخب الويلزي تعادلا ثمينا من أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما الاثنين، باستاد احمد بن علي المونديالي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم.