شكرا لقرائتكم خبر كردستان العراق تستغيث: أوقفوا اعتداءات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغاثت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، وأدانت بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم، داعية الأصدقاء والشركاء لموقف من الاعتداءات الإيرانية.

وقالت في بيان أوردته شفق نيوز إن «الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار».

وأضافت «وإذ ندعو إيران إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان، فإننا نؤكد أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق»، داعية «الأصدقاء والشركاء في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة.»

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت أمس ، ضرورة توقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية، وقالت البعثة ، في منشور عبر حسابها بموقع «فيس بوك» :»مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائش فحسب، بل يتسبب أيضا في وقوع مأساة».

وأضافت «أيا كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولة مجاورة إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدما».

وكانت إيران شنت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق.

وأعلنت العلاقات العامة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري ، في بيان، «بدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من مقر حمزة سيد الشهداء على المقار المتبقية للإرهابيين الانفصاليين في المنطقة الشمالية من العراق».

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، تدمير أربعة أوكار لداعش في كركوك.

وقالت في منشور على حسابها بموقع «فيس بوك» «استهدف أبطال القوة الجوية أربعة أوكار للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك».

وأضافت أن «الرصد الميداني لوكالة الاستخبارات وخلية الاستهداف كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم».