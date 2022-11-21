استنفار في سوريا بعد ضربات «نبع السلام»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن عموم مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا بالإضافة لمناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، تشهدان استنفارا للتشكيلات العسكرية العاملة في المنطقة بعد ساعات من الضربات الجوية التركية الأعنف منذ عملية «نبع السلام» العسكرية التركية قبل ثلاثة أعوام.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان، «إن المناطق الحدودية تشهد اليوم قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام والقوات الكردية من طرف، والقوات التركية من طرف آخر».

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة سقوط قذائف صاروخية داخل الأراضي التركية مصدرها مناطق غربي عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، التي يتواجد فيها نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، فيما لم يعلم الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية على الأراضي التركية.

وقُتل ما لا يقل عن 31 شخصا على الأقل بعد أن استهدفت ضربات جوية تركية مواقع كردية في شمال شرقي سوريا أمس الأول ، وفقا لما أفاد به المرصد السوري.

وقال المرصد «إن 25 غارة جوية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في ريف كوباني وحلب».

وتأتي الضربات الجوية بعد أسبوع من هجوم بالقنابل في إسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80، وتلقي تركيا باللوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني المحظور في الهجوم. ونفى حزب العمال الكردستاني هذا الاتهام.