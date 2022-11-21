شكرا لقرائتكم خبر أشتية: نخشى أن يعلن المتطرفون حربا على الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس، من إعلان الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بناء على نتائج انتخابات الكنيست وتقدم أحزاب اليمين المتطرف، «حربا على الفلسطينيين».

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله «إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإن الحكومة الإسرائيلية بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين».

وأضاف «أمام هذا المشهد في إسرائيل الذي يضم أحزابا تريد أن تشعل فتيل القتل والدمار، مطلوب من العالم الآن أن يقول بصوت عال إنه يرفض هذه السياسة، وإنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني». من جهتها، دعت جامعة الدول العربية إلى تطبيق القرارات الأممية الخاصة بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني والتصدي للاستيطان وإدراج جماعات المستوطنين على قوائم الإرهاب لجرائمهم في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين العزل.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح له، الاعتداءات المتكررة للمستوطنين، وآخرها العدوان الإرهابي على البلدة القديمة بمدينة الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي ومنع إقامة الأذان والصلاة فيه.

وطالب أبو علي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الجرائم واحترام المواثيق الدولية التي تكفل أمن وسلامة المدنيين.