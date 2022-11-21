شكرا لقرائتكم خبر رسالة من البرهان إلى رئيس وزراء إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



سلم الرسالة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ركن إبراهيم جابر خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي له بمكتبه أمس، وقدم شرحا لرئيس مجلس الوزراء الإثيوبي حول تطورات العملية السياسية في السودان، والتي من المؤمل أن تفضي إلى توافق وطني يمهد إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلس في السودان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصلحة الشعبيين.سلم الرسالة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ركن إبراهيم جابر خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي له بمكتبه أمس، وقدم شرحا لرئيس مجلس الوزراء الإثيوبي حول تطورات العملية السياسية في السودان، والتي من المؤمل أن تفضي إلى توافق وطني يمهد إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلس في السودان.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من البرهان إلى رئيس وزراء إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.