الجيش اللبناني: لن نسمح بمس السلم الأهلي

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ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية على موقعها الالكتروني عن عون قوله في أمر وجهه إلى العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، «يمر وطننا بظروف استثنائية تتطلب من الجميع، مسؤولين ومواطنين، الوعي والحكمة والتحلي بالمسؤولية والتعاون من أجل المصلحة الوطنية العليا، في انتظار استقامة الوضع السياسي واستعادة انتظام المؤسسات».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أمس عدم السماح بأي مس للسلم الأهلي في البلاد، مشيدا بـ»إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية».ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية على موقعها الالكتروني عن عون قوله في أمر وجهه إلى العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، «يمر وطننا بظروف استثنائية تتطلب من الجميع، مسؤولين ومواطنين، الوعي والحكمة والتحلي بالمسؤولية والتعاون من أجل المصلحة الوطنية العليا، في انتظار استقامة الوضع السياسي واستعادة انتظام المؤسسات».

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