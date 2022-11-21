محكمة تعوض عائلة نتنياهو على قذف وتشهير أولمرت

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المحكمة قضت بأن يدفع أولمرت تعويضا قدره 62 ألفا و500 شيكل (حوالي 18 ألف دولار)، لأفراد عائلة نتنياهو، بعد أن وصفهم بأنهم مرضى نفسيين يحتاجون إلى علاج. كما سيدفع 35 ألف شيكل (حوالي 10 آلاف دولار)، كنفقات للمحكمة وأتعاب للمحاماة، حسبما جاء في حيثيات الحكم، إذ إن وصف أولمرت عائلة نتنياهو بالمرضى النفسيين «مهين».من ناحية أخرى، قال طاقم الدفاع عن أولمرت: «إنه يدرس استئناف القرار».
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