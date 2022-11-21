كوريا الشمالية: موقف الأمم المتحدة مؤسف

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وقالت تشوي سون هوي في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية «إنني أعرب عن أسفي الشديد لحقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة قد اتخذ موقفا مؤسفا للغاية، غافلا عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومهمته الصحيحة المتمثلة في الحفاظ على الحياد والموضوعية والإنصاف في جميع الأمور».وتابعت «لقد حذرنا مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة بأن ينظر في قضية شبه الجزيرة الكورية على أساس الحيادية والموضوعية»، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وكان جوتيريس قد أدان بشدة في بيان صدر الجمعة الماضية إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
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