شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز فعاليات "مستقبل وطن".. احتفالات يوم الطفولة ودار رعاية وقوافل طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الإثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة قنا:

أقامت أمانة مدينة دشنا، منفذاً لبيع الأسماك بأسعار مخفضة، أمام مركز شرطة دشنا، وذلك تحت شعار "معا ضد الغلاء"، لمواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع الأساسية والإستهلاكية والغذائية، حيث شهد المنفذ إقبالاً كبيراً من المواطنين في الشراء خلال أول يوم تم بيع طن سمك بأسعار مخفضة.

كما أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن وصول 4 آلاف بطانية ضمن مبادرة "شتاء دافئ " والتي أطلقها الحزب علي مستوي الجمهورية لتخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، ومن المقرر أن يتم توزيع البطاطين المعلن عنها بداية من الأسبوع المقبل بمختلف المراكز علي مستوي المحافظة ومن خلال قاعدة بيانات تم إعدادها بمنتهي الدقة لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وفي محافظة الدقهلية:

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجاً، وغير القادرين، في القري النائية، حيث قامت الأمانة بتوزيع عدد 500 بطانية علي دار رعاية كبار السن وضعاف البنية بلا مأوي، في مدينة المنصورة.

كما نظمت أمانة مركز ميت سلسيل، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وتضمنت تخصصات "باطنة – أطفال – عيون- جلدية"، وذلك بمقر أمانة الحزب، ووقعت الكشف الطبي علي أكثر من 100 حالة، مع صرف العلاج بالمجان.

وفي محافظة القاهرة:

نظمت أمانة المرأة بقسم حلوان، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وذلك في نادي حلوان العام، بحضور أعضاء هيئة مكتب القسم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية، هذا وقد قدمت الفرق المدرسية عروضها الفنية والموسيقية، وفي نهاية الأحتفال تم توزيع العديد من الجوائز والهدايا علي للأطفال.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم السلام ثان، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك بتوزيع وجبات طازجة وهدايا على الأطفال الأيتام وذوى الهمم.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة مركز أوسيم، القافلة الطبية المجانية الثامنة، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" المتخصصة في أمراض الرمد، وذلك بقرية سقيل وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، ندوة تثقيفية بوحدة ثالث أكتوبر بحثت في أسباب التسرب من التعليم وسبل مواجهة تلك الظاهرة السلبية.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، ندوة توعوية بعنوان "خليك إيجابي" والتي أكدت على أهمية دور الفرد في بناء مجتمع قادر على تحقيق حياة كريمة لجموع المواطنين.

كما واصلت أمانة المرأة بالمحافظة، جولاتها الميدانية المكثفة بمراكز وأقسام المحافظة حيث عقدت بمقر أمانة الحزب بالدقي اجتماعًا موسعًا تم خلاله التأكيد على وقوف نساء محافظة الجيزة خلف الدولة المصرية مع استعراض ما تم من إنجازات خلال السنوات القليلة المقبلة وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تدشين على افتتاح مشغل لتعليم سيدات الدقي فنون الخياطة والتفصيل والمشغولات اليدوية.

وفي محافظة السويس:

اختتمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، الدورة التدريبية، لتدريب كوادر الحزب بالأقسام والأمانات النوعية، وتضمنت موضوعات الدورة إلي إدارة الوقت، وأهمية إنجاز العديد من الأعمال والخطط والبرامج، وإدارة الأزمات، وكيفية التغلب علي هذه الصعوبات والأزمات والتحديات.

وفي محافظة بورسعيد:

نظمت أمانة قسم الضواحي، لقاءً جماهيرياً مع رئيس حى الضواحى لشرح إنجازات الحى والرد على شكاوى المواطنين، وذلك بمركز شباب القابوطى، بالاشتراك مع أمانة تنمية الموارد والخدمات الإجتماعية بالمحافظة، وتم التأكيد خلال اللقاء علي حل كل المشكلات التى تواجه المواطنين.

وفي محافظة شمال سيناء:

أعلنت أمانة شئون الصحة والسكان بالمحافظة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بالتعاون مع إتحاد الأطباء العرب، تحت عنوان "عيادات الإغاثة والطوارئ التخصصية"، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 24-25 نوفمبر 2022، في تمام الساعة الثالثة عصراً بعيادات الإغاثة والطوارئ التخصصية أمام مسجد الخلفاء الراشدين.

وفي محافظة الوادي الجديد:

نظمت أمانة مركز الخارجة، ورشة عمل فنية لذوي الهمم، تحت عنوان "إعادة تدوير مخلفات البيئة لذوى الهمم"، وتهدف الورشة لصقل طلاب ذوى الهمم بالأنشطة الفنية والحركية لتساعدهم على الإبداع والابتكار والورش مخصصة لطلاب ذوى الهمم ووصل العدد إلي 25 متدربا.

كما نظمت أمانة مركز الفرافرة، ندوة تثقيفية بمقر الوحدة الصحية لقرية الكفاح، وذلك تحت عنوان أهمية الجرعات التنشيطية للقاح كورونا والوقاية من أمراض الشتاء، بمشاركة 43 مواطنا من أبناء القرية.

وفي محافظة المنيا:

نظمت أمانة مركز مطاي، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية إبوان، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 300 حالة، وشهدت القافلة إقبالاً كبير من قبل المواطنين.

كما بدأت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، في تنفيذ ثلاث دورات تثقيفية لأعضاء هيئات مكاتب الحزب بمراكز العدوة، ومغاغة، وبني مزار، وتشمل الدورات التثقيفية، ورش عمل ومحاضرات وموضوعات منها"من نحن، وخريطة الأحزاب السياسية، ومهارات الأتصال والعرض، ومهارات التفاوض والإقناع، والتسويق الحزبي، وإدارة الأزمات والوقت، والقيادة الفعالة وفن التعامل، والسلوك والإلتزام الحزبي، وبناء فريق العمل، وإدارة الحملات الانتخابية"، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الإلزامي الذي أطلقه الحزب، والذي يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز والأقسام والأمانات النوعية إلى تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز والأقسام بمختلف تشكيلاتها وإعداد كوادر قادرة على القيادة الفاعلة ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات، وإكتساب الخبرات السياسية والتنظيمية.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة مركز القنطرة غرب، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدد من البطاطين والألحفة، علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، في قري أبو خليفة والشهيد خيري، حيث قام فريق من شباب الأمانة بالمرور علي المنازل للتوزيع عليهم وفقاً لكشوف معدة مسبقاً لضمان الوصول إلي مستحقيه.

وفي محافظة الغربية:

نظمت أمانة مركز المحلة، ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية في نهاية مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، ودارت الندوة حول المتغيرات المناخية، والتحول في درجة حرارة الطقس، الأنشطة البشرية السبب الرئيسي لتغير المناخ، يرجع ذلك إلى حرق وإستخدام الوقود الاحفوري مثل النفط والغاز والفحم.

وفي محافظة دمياط:

وزعت أمانة شئون الطاقة والبيئة بالمحافظة، عدداً من الكشاكيل والكراسات علي طلاب وطالبات المدراس، في إدارتي دمياط الجديدة والزرقا التعليمية، حيث تم توزيع عدد خمسة وعشرون ألف كشكول مدرسي، ومن المقرر أن يتم تعميم المبادرة علي جميع الإدارات التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي محافظة أسيوط:

نظمت أمانة المرأة بمركز أبنوب، ندوة تثقيفية للحديث عن الكشف المبكر علي سرطان الثدي عند السيدات، تحت شعار "صحتك تهمنا"، عن الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية وعن التوعية بسرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر عن المخاوف لدى السيدات وعن أضرار سوء التغذية وعن التغذية السليمة في الوقاية من الأمراض وعن أمراض القلب والاوعية الدموية وعلاقة الأمراض المزمنة بالخلايا السرطانية.

وفي محافظة الإسكندرية:

نظمت أمانة قسم العامرية أو، فعالية لتكريم الأطفال الموهوبين والاحتفال بهم، بهدف تشجيعهم على الاستمرار، والتفوق الدراسي أو الرياضي والتفكير بطرق ابداعية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وفي محافظة كفر الشيخ:

بدأت أمانة مركز الرياض، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدد كبير من البطاطين والألحفة علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، تزامناً مع برد الشتاء القارس، حيث وزعت الأمانة عدد 500 بطانية ولحاف فيبر علي أهالي قرى المركز الأكثر احتياجا، وجاء التوزيع وفقاً لكشوف معدة مسبقاً لضمان وصولها لمستحقيه.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.



