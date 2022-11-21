56 قتيلا في زلزال جاوة الإندونيسية

دمر زلزال قوي مباني وجدران في جزيرة جاوة الرئيسية المكتظة بالسكان في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 56 شخصًا وإصابة المئات، وعالج عمال الطوارئ الجرحى على نقالات وبطانيات خارج المستشفيات الرئيسية وعلى الشرفات وفي مواقف السيارات.

وشمل جرحى العديد من الأطفال، وأعطي بعضهم أقنعة أكسجين وخطوط وريدية وتم إنعاشهم.

حالة من الذعر

وفر سكان من منازلهم المتضررة بعد أن هز الزلزال بقوة 5.6 درجة منطقة سيانجور في مقاطعة جاوة الغربية، على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل). كما تسبب في حالة من الذعر في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تمايلت الأبراج الشاهقة وتم إجلاء بعضها.

وتبحث فرق الإنقاذ والمدنيون في سيانجور عن آخرين ربما يكونون قد دفنوا تحت حطام المنازل المبنية من الطوب المنهارة.

وكان الزلزال قويا بما يكفي لهدم الجدران وقطع الخرسانة وبلاط الأسقف التي سقط بعضها داخل غرف النوم. الانهيارات الأرضية

وبين هيرمان سوهرمان، رئيس منطقة سيانجور، إن عدد القتلى وصل إلى 56 حتى مساء الإثنين. وقال سوهاريانتو رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن نحو 700 أصيبوا.

وتم الإبلاغ عن العديد من الانهيارات الأرضية وقالت الوكالة إن من بين عشرات المباني التي تضررت مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.

ولا يزال يتم جمع المعلومات حول حجم الخسائر والأضرار. وتم نقل معظم الضحايا والناجين إلى المستشفى الحكومي في سيانجور ، حيث أقيمت خيام طوارئ وعالج العمال الجرحى.