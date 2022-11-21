انت الان تتابع خبر توتر بين دولتين أوروبيتين.. الاتحاد الأوروبي يفشل في التهدئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأجرى بوريل، ثماني ساعات من المحادثات غير المجدية مع زعيمي صربيا وكوسوفو وأنحى عليهما باللائمة في الفشل في التوصل لتسوية للنزاع حول لوحات المركبات.

وكان بوريل دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، إلى بروكسل لإجراء محادثات طارئة وسط تصاعد التوتر بين بلغراد والإقليم الانفصالي.



وقال بوريل بعد الاجتماع إن الزعيمين يتحمل المسؤولية عن الوصول الى "تهدئة عاجلة"، لكن كلا الطرفين أظهر "سلوكا غير بناء" وعدم احترام لالتزاماتهما القانونية الدولية.

وأضاف: "هذا ينطبق بشكل خاص على كوسوفو.. هذا يبعث بإشارة سياسية سلبية للغاية.. للأسف لم يتفقا على تسوية اليوم".