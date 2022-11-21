شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية لحقوق الإنسان": مصر نجحت فى جذب حضور سياسى دولى رفيع فى cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن نجاح مصر المبهر في تنظيم cop 27هو خطوة عملاقة نحو آفاق أرحب للمستقبل، مضيفا أن مصر نجحت في جذب حضور سياسي دولي رفيع بالرغم من صعوبات الانقسام والاستقطاب الدولي الحاد في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية.

وأضاف علاء شلبى في تصريحات له، أن مصر حققت اختراقا كبيرا بوضع لبنة الأساس لصندوق التعويض عن الأضرار والمخاطر على نحو يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المناخية التي تستند على حقوق الإنسان، مشيرا الى أن مصر نجحت في تمثيل أفريقيا ومعها بلدان الجنوب النامية، ولم تنقصها الشجاعة في التعبير عن الشعوب المظلومة، ولم تفتقد للحكمة الضرورية لإدارة عمل جماعي دولي مثمر وقيمة مضافة.

وأشار شلبي إلى أنه لا يجوز أن نقع أسرى لعمليات تشتيت الأنظار عن القضايا الجوهرية للمنظمة بقضايا فرعية، خاصة وأن الوقوع في الفخ يلبي مصالح الغير الذي يتهرب من المسئولية عن الضرر البيئي الذي يهدد البشرية، لافتا إلى أن نجاح مصر في تنظيم cop 27، وبالمثل نجاح قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، واعتماد الإمارات لاستضافة وتنظيم المؤتمر المقبل، يشكلون معا قاطرات ومحفزات تقدم للمنطقة العربية يجب البناء عليها وتعزيز فوائدها.