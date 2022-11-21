شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط": الاستثمارات الكلية حققت زيادة بنسبة 35.1% فى العام المالى 22-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط إن الاستثمارات الكلية حققت زيادة بنسبة 35.1%؜ حيث وصلت إلى تريليون و192 مليارا، وذلك في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.

أضاف كمالي أن الاستثمارات العامة وصلت لـ 850 مليار جنيه أما الاستثمارات الخاصة سجلت 342 مليار جنيه.

وأكد نائب وزير التخطيط أن الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة لكل المشروعات الحكومية التى يتم تنفيذها حاليا، موضحا أن هناك متابعة إلكترونية مستمرة لكل المشروعات.

وخلال الاجتماع طالب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة من وزارة التخطيط بزيادة المتابعة الميدانية للمشروعات التى تنفذها الحكومة حاليا.