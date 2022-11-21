شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بجدول زمنى للبدء فى عمل كوبرى ملاحى أعلى فرع رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة فايزة صالح، بشأن عدم إدراج محطة سكك حديد ناحية (التوفيقية) بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة ضمن خطة تطوير الهيئة للمحطات، والطلب الثاني بشأن تقاعس وزارتى النقل، والتنمية المحلية فى إنشاء كوبري ملاحي أعلى فرع رشيد أمام مدينة شبراخيث بمحافظة البحيرة، بالرغم من إدراجه ضمن الخطة.

وقالت النائبة فايزة صالح إن محطة سكك حديد ناحية (التوفيقية) بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة ضمن خطة تطوير الهيئة للمحطات تم إنشاؤها منذ أكثر من 100 سنه ومع مرور السنين حدث تهالك كبير في المحطة، وتحتاج للتطوير والصيانة وطالبت بإدراج المحطة ضمن خطة الهيئة ضمن العام المالي الحالي لتطوير محطات السكة الحديد.

ومن جانبه أكد المهندس إيهاب عبد الله ممثل السكة الحديد، أن المرحلة الأولي من تطوير وصيانة المحطة سيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور .

وطالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بموافاة اللجنة بخطاب من هيئة السكة الحديد خلال 72 ساعة بتضمن موعد الانتهاء من تطوير محطة سكك حديد ناحية (التوفيقية) بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة .

وبالنسبة للطلب الثاني بشأن تقاعس وزارتى النقل، والتنمية المحلية فى إنشاء كوبري ملاحي أعلى فرع رشيد أمام مدينة شبراخيث بمحافظة البحيرة، بالرغم من إدراجه ضمن الخطة، قالت النائبة فايزة صالح، إن الكوبري سيكون بمثابة نقله نوعية .

وقال المهندس أيمن متولي رئيس الإدارة المركزية للكباري بهيئة الطرق، إنه بالفعل يتم حاليا إعداد الدراسة الخاصة بكوبري شبرا خيت، وسيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بتعليق مناقشة طلب الإحاطة لحين موافاة اللجنة بخطاب رسمي من هيئة الطرق والكباري يتضمن جدول زمني للبدء في العمل بالكوبري والفترة الزمنية للإنتهاء منه.