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وزارة التخطيط: معدل الاستثمار حقق زيادة بنسبة 17% فى العام المالى 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، أن معدل الاستثمار حقق زيادة بنسبة 17%؜ في العام المالي 2021/2022.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة خطة الدولة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019- 2021/2022) خطة العام الرابع 2021/2022 في ضوء حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 . 

 

أضاف كمالي أن قطاع السياحة حقق زيادة بنسبة 7.45%؜ في العام المالي 2021/2022بالمقارنة بالعام السابق.

 

وتابع أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو وصل لـ 16.5%؜ كما حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو 9.8%؜ في حين حققت الأنشطة العقارية معدل نمو بلغ  10.4%؜.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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