شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: معدل الاستثمار حقق زيادة بنسبة 17% فى العام المالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، أن معدل الاستثمار حقق زيادة بنسبة 17%؜ في العام المالي 2021/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة خطة الدولة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019- 2021/2022) خطة العام الرابع 2021/2022 في ضوء حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 .

أضاف كمالي أن قطاع السياحة حقق زيادة بنسبة 7.45%؜ في العام المالي 2021/2022بالمقارنة بالعام السابق.

وتابع أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو وصل لـ 16.5%؜ كما حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو 9.8%؜ في حين حققت الأنشطة العقارية معدل نمو بلغ 10.4%؜.