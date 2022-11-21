شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوفر 2.4 مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خطط الوزارة الفترة المقبلة، ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، وتذليل العقبات الموجودة أمامهم، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 مليون أسرة يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يوفر 2.4 مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة.

وأشارت إلي الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتها فى يوم 15 من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلى من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائما بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الاسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

وأشارت إلى أن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية تبلغ 8.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2.4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.