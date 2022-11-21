شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية باتفاق لتأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة: تنموى وخدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الاشادة البرلمانية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، ودورة في تطوير هذا المرفق الهام وخفض زمن التقاطر.

من جانبه، أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022 مشيراً إلي أن القرض تنموي ويصب في خانة التنمية المستدامة ومن شأنه أن يولد قيمة مضافة، حيث مستهدف أن يضاعف عدد الركاب اليومي مما يمثل إضافة للناتج المحلي الإجمالي.

وقال الفقي، إن مترو الأنفاق صديق للبيئة، وتطويره يصب في خطة الدولة نحو التحول إلي الأخضر، لافتاً إلي أن نسبة المنحة في القرض تصل إلي 48%.

ووجه "الفقي" الحكومة بالحرفنة في إدارة الدين، قائلاً: "وصلنا لمرحلة تحتاج إلي عناية شديدة في قرارات الاقتراض".

أيضا أعلن النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته علي الاتفاقية لتطوير هذا المرفق الهام في الخط الثاني، لاسيما وأنه القرض ميسر يسدد علي 13 سنة، منتقدا ما لحق بكثير من محطات الخط الأول سواء على مستوي الجدران أو تسريب المياه الجوفية والتسبب في رائحة كريهة مع اعتماد عمال النظاف علي وسائل بدائية، في حين أن محطات المترو تكون بمثابة مزار سياسي في كثير من عواصم العالم.

كذلك أكد النائب حسن المير، موافقته علي الاتفاق الذي يستهدف تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق بما يعزز خطة الدولة للانتقال لوسائل النقل الذكية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث يعد المترو من أهم الوسائل في هذا الصدد، وآمنة علي البيئة، أيضا أكدت النائبة أيه فوزي فتي تأييدها للاتفاق والذي يأتي بمردود إيجابي علي حياة المواطنين.