شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا بعنوان "بالعلم نواجه تغير المناخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا مصور بعنوان "بالعلم نواجه تغير المناخ"، جاء فيه أن قمة المناخ خصصت في مصر يوما للعلم، مضيفا أن هذا اليوم شهد حلقات نقاش وفعاليات لتقديم نتائج التقرير وتوصياتها .

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب في تقريرها أن اليوم شهد تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين، متابعا :"تضمن اليوم مناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها كجزء من يوم العلم في كوب 27 أطلقت مصر أول خريطة لتقييم نقاط الضعف، كما أطلقت في يوم العلم مبادرة الصحة الواحدة".

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريرها:" شهد يوم العلم دراسة توحيد جهود البحث العلمى للتصدى لتغير المناخ ".