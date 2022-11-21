شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: اجتماع بحضور وزيرى التموين والزراعة للبت فى أسعار توريد قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، فى حضور وزيرى التموين والزراعة، وذلك لبحث زيادة أسعار توريد محصولى البنجر وقصب السكر بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، إن النهوض بصناعة المحاصيل السكرية يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك لجنة انتهت إلي تعديل طرق زراعته في بعض المناطق ومنها قنا، إلي زيادة الإنتاجية إلي 60 أو 70 طنا من خلال زياده الاعتماد المالي والتحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط.

وأشار الحصري، إلي أنه تم عقد لقاء جمع النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتم استعراض مشكلة القصب وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، خاصة في ظل زيادة سعر الدولار نتيجه الإجراءات الاقتصادية.

وأكد الحصري، أن وزير التموين وعد بمراجعة سعر توريد طن قصب السكر بما يتلائم مع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة وسيتم الإعلان عن القرارات قريبا.