شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: حصلنا على أكبر 3 أرقام قياسية فى قوافل الإغاثة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خطط الوزارة الفترة المقبلة، ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، وتذليل العقبات الموجودة أمامهم، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ومنظمات المجتمع المدني حصلوا على أكبر 3 أرقام قياسية في قوافل الإغاثة على مستوي العالم، مضيفة نرفع درجة الاستعداد داخل مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية استعدادًا لمواجهة فصل الشتاء، وتصرح بتخصيص 120 مليون جنيه بند الإغاثة بموازنة الوزارة، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات الأهلية.

واستعرضت الوزيرة تدخلات الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي "2014-2022”، والذى شملت العديد من التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية قائلة: تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وبإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

وأضافت: تم تنفيذ عدد 20,856 وحدة سكنية بتكلفة اجمالية قدرها 712,993,551 جنيه في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، و الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، ومدينة الغردقة، ومعاً، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، والسكة الحديد، وقرية الديسمي، وأرض الخيالة. وجارى تنفيذ عدد 768 وحدة بتكلفة اجمالية قدرها 23,040,000 جنيه بمنطقة زهور 15 مايو.

وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة 1,1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة التمهيدية 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً .

بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 906,000 مشروع بإجمالي رأس مال 2,8 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.