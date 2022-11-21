شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك: 42 مليار جنيه حصيلة الإيرادات فى العام المالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة حققت أكثر من 42 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي 2021 /2022، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي اليوم الاثنين.

أضاف غتورى أنه تم تشكيل لجان وحملات بالمشاركة مع وزارة الداخلية، وهذه الحملات حققت زيادة في حصيلة الإيرادات التى حققتها المصلحة.

وخلال الاجتماع وجه أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة سؤالا حول أزمة الاستيراد والإفراج الجمركى، وكذلك أزمة توفير الدولار بالنسبة للمستوردين.

وردا على هذا السؤال، أكد الغتورى أن الدولة تنتهج سياسة نقدية معينة، وهنا لا نستطيع أن نتدخل في عملها في هذا الشأن، متابعا أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة خلال يناير المقبل في الاعتمادات المستندية والإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك.