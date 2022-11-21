شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى لـ"زراعة النواب": 3 مليارات جنيه تمويل محصول القصب وشركات السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامى عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعى، إن البنك حريص على مساندة ودعم الفلاح في مختلف الأنشطة الزراعية، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التمويل المتاح بالبنك إلى 9 مليارات جنيه بعدما كان 5 مليارات جنيه فقط.

وتابع خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة:" وبخصوص محصول القصب فقد رفع البنك قيمة الفئات التسليفية للقصب إلي 26 ألفا و22 ألفا بعدما كانت 15 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التمويل لمزارعى القصب مليار جنيه و672 مليون جنيه، فيما بلغ قيمة التمويل لشركات القصب مليار جنيه و350 مليونا، باجمالى نحو 3 مليارات جنيه حاليا، ويوجد أكثر من 70 جمعية يمولها البنك لخدمة المزارعين.

وخلال الاجتماع، قال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، إن النهوض بصناعة المحاصيل السكرية يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك لجنة انتهت الي تعديل طرق زراعته في بعض المناطق ومنها قنا إلي زيادة الإنتاجية الي 60 أو 70 طنا من خلال زيادة الاعتماد المالي والتحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط، مشيرا إلى عقد لقاء جمع النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتم استعراض مشكلة القصب وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، خاصة في ظل زيادة سعر الدولار نتيجه الإجراءات الاقتصادية.