شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تكرم أبطال من ذوي الهمم حصدوا بطولات رياضية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، نموذجين من ذوي الإعاقة ممن حصلا على العديد من البطولات سواء على المستوي الداخلي والخارجي وسط حضور وزير التضامن الدكتورة نيفين القباج.

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن إن البطل محمد الحسيني تاج الدين سليمان حصل على العديد من الميداليات الدولية في السباحة حتى حصل أصبح المصري رقم 10 في عبور المانش.

وأشار إلي أن الرئيس الأب والإنسان قام بتكريمه".

وأضاف أن البطل الثاني هو ماجد مراد لطفي سالم الذي شارك في 100 بطولة علي مستوي الجمهورية، موجها الشكر لأسر هؤلاء.

وتابع:" هذه تجارب ملهمة تقول لنا رسالتها إننا نقدر نعدي وتحويل قصص الصعوبة إلي قصص نجاح".

وجلس النجم محمد الحسيني مكان رئيس اللجنة والقي كلمة قائلا:" سوف أوصل مسيرتي في البطولة لأرفع رأس مصر وتحيا مصر تحيا مصر ".

فيما قالت قالت الوزيرة نيفين القباج إن محمد الحسيني يسبح في درجة الحرارة 14 موجهة الشكر لكل أسرة تدعم ابنائها من ذوي الإعاقة.