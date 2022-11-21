شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش تطوير مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، تطورات مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوي المحافظات.

وناقشت اللجنة آخر التطورات فيما يخص مكتب تصديقات بمحافظات الدقهلية والبحر الأحمر وبني سويف والبحيرة والإسكندرية

وبدوره أوضح النائب أحمد الشرقاوي التطورات التي تمت بشأن مكتب تصديقات محافظة الدقهلية، قائلا إنه قد تم التواصل مع مساعد الوزير من خلال إرسال خطابات رسمية تحتوي على بيان بأسماء الموظفين المرشحين للعمل في وزارة الخارجية واختيار أربعة من ثمانية موظفين وهم من أفضل الموظفين العاملين بديوان عام محافظة الدقهلية، وفي انتظار تدريب هؤلاء الموظفين وندب المتميز منهم.

فيما يخص محافظة البحر الأحمر، قالت النائب إيلاريا سمير أنه يوجد موافقة من محافظة البحر الأحمر على تخصيص مكانين في المحافظة لاختيار أحداهما لإنشاء مكتب تصديقات عليه، مشيرة إلي أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المجلس للمطالبة بإنشاء مكتب تصديقات في مدينة "الغردقة" لخدمة أهالي المدينة من المصريين والأجانب والمدن المجاورة لها.

فيما يخص محافظة بنى سويف قامت النائبة سهام بشاي بعرض الموقف الحالي للمكتب حيث أشارت إلى أنه قد تم دهان الحوائط الخارجية للمكتب وعمل مظلة خارجية ومقاعد أمام مكتب التصديقات من أجل المواطنين.

وبشأن مكتب تصديقات محافظة الإسكندرية قررت نائبات المحافظة باللجنة بزيارة إلى مكتب تصديقات "سموحة" ومكتب "سان استيفانو" للوقف على المشاكل الموجودة بها وعرضها على اللجنة الموقرة لإيجاد حلول لها مع وزارة الخارجية.