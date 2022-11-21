شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": دعوة الجهات المعنية لبحث رفع رسوم دخول المحميات الطبيعية للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، دعوة كافة أطراف اللجنة الحكومية المشكلة من الوزارات المختلفة، لحسم طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح حبيب، ضرورة رفع رسوم دخول المحميات الطبيعية بالنسبة للأجانب.

وطالب سامح حبيب، في كلمته داخل اللجنة بتحريك سعر رسم دخول المحميات الطبيعية للأجانب من 5 دولار حالياً إلي 25 دولار على أقل تقدير، لاسيما وأن الله حبانا بمحميات مميزة يأتي إليها السائحين علي مستوي العالم ومنها محمية رأس محمد المصنفة كأفضل المحميات الطبيعية عالميا، قائلاً : "كيف أن رسم دخول برج ايفل على سبيل المثال 50 دولار وتصل رسوم دخول المزارات السياحية في بعض الدول إلي 200 دولار، ونجد رسم دخول محمية كرأس محمد 5 دولار فقط".

وأكد "حبيب" أهمية استغلال النجاح المصري خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، والذي أدي إلي رفع الإقامة في بعض الفنادق لليله الواحدة إلي 6 آلاف جنيه، في الترويج للمحميات الطبيعية وتحريك أسعار رسومها.

من جانبه رحب الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية البيئة بجهاز شؤون البيئة، بموضوع طلب الإحاطة لاسيما وأنه تطرق إلي واحد من أهم الملفات المسكوت عنها لسنوات طويلة وأحد الملفات التي تحظى باهتمام الوزارة، مشيراً إلي أن المحميات الجاذبة سياحيا 13 محمية من أصل 30 محمية تمتلكها مصر، تتركز معظمها في جنوب سيناء والبحر الأحمر، أي بؤرة الاهتمام السياحي.

وقال "سالم"، إنه منذ 3 سنوات تم دراسة موقف تحريك رسوم دخول المحميات لاسيما وأنه متدني ولا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من كنوز، وبدأت الخطة بتعميم الرسم، لاسيما أن هناك أماكن لم يحصل فيها الرسم، وكانت البداية بالحد الأدنى 5 دولار، والذي يفرض في دول العالم التي تتنافس مع مصر في ذات السلعة، وعندما دخل القرار حيز التنفيذ لاقي مقاومة خاصة من القطاع السياحي، وحضرنا إلي المجلس النيابي لمناقشة طلبات إحاطة في هذا الشأن وتم تحريك قضية ضد وزيرة البيئة من اتحاد الغرف السياحية وصدر حكم بأحقية الرسم، الذي يصب في صالح الخزينة العامة.

واضاف "سالم" أنه كان من المستهدف مع صدور القرار أن يصل الدخل إلي 400 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه تحصل سابقاً، لكن في ظل الظروف العالمية التي شهدت جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، وما تبعها من أثار الحرب الروسية – الأوكرانية لم يتحقق المستهدف، لكن تم زيادة حجم المحصل إلي 160 مليون جنيه العام الماضي، مشيراً إلي أنه تم وضع خطة لادارة محمية رأس محمد تم اعتمادها.

ونوه "سالم" إلي أن هناك لجنة عليا مشكلة من وزارات متعددة معنية يجب الرجوع إليها قبل تحريك أي أسعار أو رسوم من شأنها التأثير على السياحة، الأمر الذي عقب عليه رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله بتأكيده أنه سيتم دعوة كافة أطراف اللجنة لبحث الطلب المقدم من النائب سامح حبيب لاتخاذ قرار بشأنه.

وفي سياق متصل، أكد رئيس قطاع حماية البيئة بجهاز شئون البيئة، امتلاك مصر أفضل أماكن في العالم في جودة البيئة البحرية، مشيراً إلي أن المورد الطبيعي في البحر الأحمر يستحق الحماية، خاصة الشعب المرجانية وسيكون هناك إعلان في هذا الشأن دون منع مزاولة الأنشطة.