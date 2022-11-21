شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى شارة القيادة التى أرتدتها إنجلترا الليلة أمام إيران بكأس العالم؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر منتخب إنجلترا أمام المنتخب الإيراني بشارة قيادة سوداء تحمل جملة لا للتمييز، ليسجل المنتخب الإنجليزي أعتراضه بشكل واضح على اللجنة المنظمة القطرية، والتى منعت المنتخب البريطاني من إرتداء شارة الألوان التى تحمل دعم المثليين، مما لا يتناسب مع أخلاق قطر العربية والإسلامية.

وتمكن منتخب إنجلترا من إكتساح منتخب إيران بسداسية مقابل هدفين، فى أكبر نتائج الجولة الأولى بمونديال قطر حتى الآن، الشئ الذي وضع المنتخب الإنجليزي على صدارة المجموعة الثانية بشكل مبكر، فى إنتظار مباراة منتخبي أمريكا وويلز المقرر لها مساء اليوم.



كيروش والبداية الأسوأ للمونديال

وحقق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش رقمًا سلبيًا، حيث تعد خسارة منتخب إيران بسداسية هى الهزيمة الأكبر لمنتخب فى الجولة الاولى من المونديال، الأمر الذي لم يتحقق من قبل، ليثير سخرية وسائل الإعلام والمتابعين حول هذه البداية الهزيلة، والتى جاءت على عكس التصريحات التى أدلى بها المدرب قبل المباراة.



موعد مباراة إنجلترا فى الجولة الثانية

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إنجلترا نظيره المنتخب الأمريكي يوم الجمعة القادم، فى مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.