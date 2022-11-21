قتيل جرّاء ضربات إيرانية جديدة استهدفت المعارضة الكردية في العراق

21 نوفمبر , 2022
صورة من مقطع نشرته طهران لهجوم على مواقع المعارضة الكردية في العراق في 28 سبتمبر (أ ف ب).
شنّت إيران في وقتٍ متأخّر ليل الأحد، ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة تتمركز في كردستان العراق المجاور، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلنت مجموعات كردية إيرانية ومسؤولون محلّيون.
وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، إنّ «الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزاباَ كرديّة إيرانيّة»، من دون أن يُعطي أيّ حصيلة.
وفي وقت لاحق، أعلن حزب كردي معارض أن قتيلاً سقط في الضربات الإيرانية على شمال العراق.
من جهتهما، أكّد الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، وتنظيم «كومله» القومي الكردي الإيراني، أنّ الضربات استهدفت منشآتهما في هذه المنطقة بشمال العراق.
كما أفادت وكالة الأنباء العراقيّة الرسميّة بـ«تعرّض مقارّ ثلاثة أحزاب إيرانيّة مُعارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانيّة».
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