حكومة كردستان العراق تستنكر الضربات الإيرانية: «انتهاكات غير مبررة»

استنكرت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان، اليوم الإثنين، الضربات الإيرانية التي استهدفت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة موجودة في الإقليم، واعتبرتها «انتهاكات غير مبررة».

وجاء في بيان لحكومة الإقليم: «الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كوردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار»، مضيفاً: «نؤكد أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق». ودعت حكومة أربيل، بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الهجمات الإيرانية.