زلزال يتسبب باهتزاز مبان في العاصمة الإندونيسية

21 نوفمبر , 2022 منظر جوي يظهر فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة ميدان، شمال سومطرة في 19 نوفمبر 2022 (أ ف ب). تسبب زلزال الإثنين باهتزاز مبان في العاصمة الإندونيسية، بحسب مراسلي فرانس برس. وبلغت قوة الزلزال 5,6 درجات وضرب بالقرب من بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كلم عن جاكرتا، وفق وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

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