انت الان تتابع خبر مونديال 2022.. هولندا تحقق الفوز على السنغال بهدفين نظيفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل ثنائية هولندا كودي جاكبو في الدقيقة (84) ودافي كلاسين في الدقيقة (90).

وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها في المجموعة الأولى إلى 3 نقاط في الصدارة مع الإكوادور، بينما تتذيل السنغال الترتيب مع قطر بدون أهداف.



أتت الخطورة الأولى في المباراة لصالح هولندا في الدقيقة الرابعة، بانفراد من جاكبو مع ميندي، ليفضل التمرير إلى بيرجوين إلى جواره، إلا أن الكرة مرت من أمام أقدام الأخير.

وردت السنغال في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من ديا من خارج منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة. وعادت هولندا للظهور الهجومي في الدقيقة 17، بارتقاء من بليند لعرضية من جاكبو، مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وأهدرت هولندا فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 19، بعدما تلقى دي يونج بينية مميزة من بيرجويس، لينفرد بميندي ولكنه تباطأ وحاول بعدها مراوغة دفاع السنغال العائد قبل أن تفتك الكرة منه.



وحاول فان دايك منح التقدم لهولندا في الدقيقة 27، بارتقاءه لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى. وسدد دياتا بعدها كرة أرضية من على حدود المنطقة في الدقيقة 29، مرت إلى جوار القائم. وتبعه سبالي بتسديدة أرضية من خارج المنطقة في الدقيقة 34، ذهبت ضعيفة في يد نوبيرت.

وأطلق بيرجويس تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 40، ذهبت أعلى العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأت هولندا الشوط الثاني بقوة، بارتقاء من فان دايك لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 53، مسددا رأسية قوية علت العارضة بقليل. وظهرت السنغال هجوميا في الدقيقة 59، بمتابعة من دياتا على القائم البعيد لتمريرة بالرأس من جاي، مسددا كرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وكادت السنغال أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 65، بعدما تلقى ديا تمريرة مميزة داخل المنطقة، مسددا كرة قوية تألق حارس هولندا في التصدي لها. ومهد سار كرة لجاي على حدود المنطقة في الدقيقة 73، ليسدد الأخير كرة قوية تصدى لها نوبيرت.

واستمر زحف السنغال تجاه مرمى هولندا، بتسديدة من بامبا من داخل المنطقة ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 76.

وسجلت هولندا هدف متأخر في الدقيقة 84، بعدما ارتقى جاكبو لعرضية من دي يونج، مستغلا خروج خاطيء من ميندي، ليسدد رأسية سكنت الشباك.

وحاولت السنغال تسجيل التعادل مباشرة في الدقيقة 86، بتسديدة أرضية قوية من جاي من خارج المنطقة، تألق نوبيرت في التصدي لها.

وبحث جاكوبس عن مباغتة نوبيرت بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إلا أن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى.

وعاد بامبا للمحاولة بارتقاء لعرضية من سبالي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وأضافت هولندا الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة من ديباي، تصدى لها ميندي قبل أن يتابعها كلاسين بتسديدة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بهدفين دون رد.