انت الان تتابع خبر ميسي بشأن لقاء السعودية: احاول الاستمتاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقام مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

قال ليونيل ميسي في المؤتمر صحفي اليوم الإثنين بالدوحة: "لقد تغيرت عقليتي، وأصبحت أرى الأمور بشكل مختلف، والسبب في ذلك النضج مع التقدم في السن".



أضاف ليو: "أعطي الآن أهمية كبيرة للتفاصيل الصغيرة، كنت أغفل بعض الأمور في أوقات سابقة، وأركز على أشياء أخرى".

واصل نجم باريس سان جيرمان: "أستمتع الآن أكثر من أي وقت مضى، وأحاول جاهدا الفوز باللقب في ظهوري الأخير بكأس العالم".

استطرد: "لا أعرف إذا كانت هذه اللحظة هي الأفضل في مسيرتي الرياضية، لكن أشعر بهدوء وسعادة وأكثر نضجا وأحاول أن أستمتع بكل لحظة في مونديال 2022 ".

وجه قائد منتخب التانجو رسالة لزملائه الشباب في المنتخب، قائلا "استمتعوا بكل لحظة في كأس العالم، لابد من استغلال لحظات قد لا تتكرر، وعزل أنفسكم عن أي مؤثرات خارجية".



وأردف: "هذه النسخة من كأس العالم استثنائية، فهي تقام وسط الموسم، ولم نلعب المباريات الودية، لكنني بحالة جيدة فنيا وبدنيا، ولا أعاني للمشاركة في التدريبات مثلما قيل مؤخرا".

وواصل: "لدي رغبة كبيرة في خوض هذه النسخة من كأس العالم، أحاول باستمرار الفوز باللقب، لأن التتويج به صعب، ولن يتحقق إلا بالسعي والمحاولة".

وختم تصريحاته قائلا: "سعيد للغاية بالدعم الجماهيري الذي أجده من خارج الأرجنتين، وأمنيات الكثيرين لي بالتتويج باللقب، إنه حافز كبير لي في هذه المرحلة من مسيرتي".

