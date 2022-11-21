انت الان تتابع خبر واشنطن تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في ايجاز صحفي، ان "القوات الروسية قامت بعمليات اعدام جماعي في أوكرانيا، كما أكدت دعم التحقيق في وقائع الهجوم على المدنيين وترحيلهم في أوكرانيا، في إشارة إلى مزاعم سابقة لكييف بترحيل مدنيين قسراً في مناطق النزاع".وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد "اتهم روسيا الأحد الماضي، بارتكاب "مئات من جرائم الحرب" في منطقة خيرسون جنوبي البلاد".

فيما قال إن "المحققين وثقوا أكثر من 400 جريمة حرب روسية، وعثروا على جثث مدنيين وعسكريين"، حسبما ذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية".

في المقابل، كانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أن "جنودا أوكرانيين أعدموا أكثر من 10 أسرى حرب روس، متهمة الغرب بتجاهل تلك الجريمة".



يذكر أن سلسلة من المقاطع المصورة، التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أثارت جدلاً حول ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد ارتكبت جرائم حرب أو تصرفت دفاعاً عن النفس أثناء محاولتها القبض على مجموعة من الجنود الروس الذين قُتلوا بعد ذلك.