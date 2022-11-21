انت الان تتابع خبر قانونية البرلمان: الرد على الانتهاكات التركية – الإيرانية يجب أن يكون قاسياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد، في حديث لـ السومرية، إن "مجلس النواب سيعقد يوم غد جلسة مغلقة لمناقشة مسألة الانتهاكات التركية والإيرانية، من أجل الخروج بنقاط تسهم بحل الموضوع سواء بالطرق الدبلوماسية أم غيرها".

وأضاف، أن "البرلمان استضاف سابقاً وزير الدفاع وكذلك الخارجية لمناقشة مسألة انتهاكات السيادة"، مبيناً أن "مبررات الدفاع دائماً ما كانت خجولة وضعيفة".



وشدد على ضرورة "الرد بشكل حازم على أي عملية عسكرية تمس العراق، لافتاً إلى أنه لا توجد مبررات تسمح لأنقرة أو طهران بشن عمليات داخل البلاد، لاسيما أن أغلب تلك العمليات مست المواطنين العراقيين العزل".

وبشكل مستمر، تواصل تركيا من جهة وإيران من جهة أخرى، شن عمليات عسكرية، جوية وبرية، داخل العمق العراقي، بزعم محاربة الأحزاب المعارضة لهاتين الدولتين، لكن تلك العمليات أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين وهجرت الكثير من العائلات في إقليم كردستان العراق.

