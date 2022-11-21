فيديو .. تفاصيل صفع «إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا» على وجهه

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، لصفعة على وجهه من قبل سيدة فرنسية، خلال تجوله فى الشارع.

هذا ما تداولته مواقع الأخبار وصفحات السوشيال ميديا أمس ، ولكن الحقيقة أن المقطع قديم ، ونفذ الهجوم "شاب"

تسقط الماكرونية

في 2021 كان ماكرون قد خرج للتو من مدرسة فندقية في مدينة "تان ليرميتاج" الواقعة في جنوب - شرقي فرنسا عندما توجه نحو حشد من الناس كانوا ينتظرون خلف حاجز معدني.

وما أن اقترب حتى بادر تاريل بصفعه، وبينما كان يوجه صفعته للرئيس، سُمع تاريل وهو يصرخ بعبارة كان يرددها الجنود في معارك العصور الوسطى ثم قال "تسقط الماكرونية".

قضت محكمة فرنسية بمعاقبة رجل بالسجن أربعة أشهر بعد اعترافه بتوجيه صفعة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إضرابات مهنية

وفي وقت سابق، خرجت مظاهرات حاشدة بناء على دعوة من النقابة العمالية الفرنسية الرائدة، والاتحاد العام للعمل "CGT" وعدد من النقابات العمالية الأخرى، وتم تنظيم إضرابات مهنية للمطالبة برفع الأجور وتقييدها بالتضخم على خلفية الإضرابات في باريس ومدن فرنسية أخرى.

وخرج آلاف الفرنسيين سابقا في تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وارتفاع نسب التضخم، وأعلنت نقابة العمال الفرنسية سابقا عن أكثر من مئة وعشرين تجمعا في عموم البلاد.