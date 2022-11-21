أعربت وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة الغربية، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين. وقدمت الوزارة، تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية إندونيسيا، ولأسر وأقارب الضحايا في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم إندونيسيا بالأمن والاستقرار.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعرب عن وقوفها وتضامنها مع إندونيسيا بعد زلزال جاوة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.