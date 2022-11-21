162 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب جاوا الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، ما تسبب بمقتل 162 شخصًا على الأقلّ وإصابة أكثر من 700 وتضرّر مبانٍ واهتزاز بعضها وصولًا إلى العاصمة جاكرتا على بعد مئة كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل في مؤتمر صحافي بثه تلفزيون كومباس إن "البيانات من رئيس فريق المنطقة (تشير إلى) وفاة 162 شخصا وإصابة أكثر من 700 بجروح. ونظرا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت".