162 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب جاوا الإندونيسية

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل في مؤتمر صحافي بثه تلفزيون كومباس إن "البيانات من رئيس فريق المنطقة (تشير إلى) وفاة 162 شخصا وإصابة أكثر من 700 بجروح. ونظرا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت".
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