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ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويكلف ولي العهد تشكيل الحكومة الجديدة

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تعرب عن وقوفها وتضامنها مع إندونيسيا بعد زلزال جاوة الغربية

أعربت وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة...

89b04a5062.jpg الرياض : دوت الخليج
1abafcc242.jpg27 ربيع الثاني 1444 هـ

162 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب جاوا الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، ما تسبب بمقتل 162 شخصًا على الأقلّ وإصابة أكثر من 700 وتضرّر مبانٍ واهتزاز...

icon-byline.pngجاكرتا: الوكالات
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1444 هـ

هل سيتخلى ترمب عن منصته ويعود لـTwitter

أعاد إيلون ماسك حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على تويتر، متراجعًا عن الحظر الذي أبقى ترمب بعيدًا عن مواقع التواصل...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج، الوكالات
icon-clock.png26 ربيع الثاني 1444 هـ

الأطول حكما يسعى لولاية جديدة

استعد رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نغويما مباسوجو، أطول حكام إفريقيا خدمة، لتمديد 43 عامًا في السلطة في الدولة الغنية...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png26 ربيع الثاني 1444 هـ

توقعات باتفاق قريب في السودان

تتوقع تقارير إعلامية سودانية، إمكانية توقيع اتفاق بين طرفي الأزمة السياسية بنهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، لكنه في...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png26 ربيع الثاني 1444 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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