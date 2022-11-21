ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويكلف ولي العهد تشكيل الحكومة الجديدة

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السعودية تعرب عن وقوفها وتضامنها مع إندونيسيا بعد زلزال جاوة الغربية
أعربت وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة...
162 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب جاوا الإندونيسية
ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، ما تسبب بمقتل 162 شخصًا على الأقلّ وإصابة أكثر من 700 وتضرّر مبانٍ واهتزاز...
هل سيتخلى ترمب عن منصته ويعود لـTwitter
أعاد إيلون ماسك حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على تويتر، متراجعًا عن الحظر الذي أبقى ترمب بعيدًا عن مواقع التواصل...
الأطول حكما يسعى لولاية جديدة
استعد رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نغويما مباسوجو، أطول حكام إفريقيا خدمة، لتمديد 43 عامًا في السلطة في الدولة الغنية...
توقعات باتفاق قريب في السودان
تتوقع تقارير إعلامية سودانية، إمكانية توقيع اتفاق بين طرفي الأزمة السياسية بنهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، لكنه في...
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