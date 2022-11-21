ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويكلف ولي العهد تشكيل الحكومة الجديدة

السعودية تعرب عن وقوفها وتضامنها مع إندونيسيا بعد زلزال جاوة الغربية أعربت وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1444 هـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

162 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب جاوا الإندونيسية ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، ما تسبب بمقتل 162 شخصًا على الأقلّ وإصابة أكثر من 700 وتضرّر مبانٍ واهتزاز... جاكرتا: الوكالات جاكرتا: الوكالات 27 ربيع الثاني 1444 هـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

هل سيتخلى ترمب عن منصته ويعود لـTwitter أعاد إيلون ماسك حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على تويتر، متراجعًا عن الحظر الذي أبقى ترمب بعيدًا عن مواقع التواصل... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 26 ربيع الثاني 1444 هـ 26 ربيع الثاني 1444 هـ

الأطول حكما يسعى لولاية جديدة استعد رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نغويما مباسوجو، أطول حكام إفريقيا خدمة، لتمديد 43 عامًا في السلطة في الدولة الغنية... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 26 ربيع الثاني 1444 هـ 26 ربيع الثاني 1444 هـ

توقعات باتفاق قريب في السودان تتوقع تقارير إعلامية سودانية، إمكانية توقيع اتفاق بين طرفي الأزمة السياسية بنهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، لكنه في... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 26 ربيع الثاني 1444 هـ 26 ربيع الثاني 1444 هـ

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