شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على ضم نجم وسط السيتي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان بدأ التخطيط للتعاقد مع إيكاي جوندوجان نجم وسط السيتي، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه الإنجليزي فى نهاية الموسم الجاري، مما يفتح الباب أمام العديد من الأندية الأوروبية الكبري فى التعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الصيفي القادم فى صفقة إنتقال حر.

وأفادت التقارير أنه على الرغم من دخول نادي برشلونة فى المفاوضات بشكل مبكر مع اللاعب، إلا أن دخول الفريق الباريسي فى خط المفاوضات قد يعرقل من إتمام الصفقة للفريق الكتالوني، لا سيما أن القوة الإقتصادية للفريق الفرنسي تتفوق بكثير على القدرة المالية للفريق الإسباني.



موقف جوندوجان من تجديد تعاقده

ولم يحسم اللاعب موقفه النهائي من التجديد لمانشستر سيتي حتى هذه اللحظة، ومن ثم فإن رحيل اللاعب يعد الخيار الأقرب للاعب فى الفترة القادمة، لا سيما أن اللاعب يبحث عن فرصة للتواجد والمشاركة بصورة أساسية، إضافة إلى خوض أحدي التحديات الآخري.



برشلونة يتمسك بضم اللاعب!

وأكدت بعض المصادر القريبة من نادي برشلونة عن تمسك الفريق بالتعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الصيفي، بعدما أعطى الجهاز الفنى بقيادة تشافى الضوء الأخضر حول التعاقد مع اللاعب، خاصة أن الفريق الكتالوني يعاني من بعض المشاكل على مستوي خط الوسط، برحيل بوسكيتس المنتظر وغموض موقف فرانك كيسيه.